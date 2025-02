Trump will bei Treffen mit Selenskyj über Rohstoffe sprechen

US-Präsident Donald Trump will in dieser oder der nächsten Woche bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj über eine Abmachung für den US-Zugang zu in der Ukraine lagernden Rohstoffen reden.

Man sei einer Einigung "sehr nah", sagte Trump am Montag nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Weißen Haus. "Wir helfen der Ukraine, so wie noch niemand zuvor der Ukraine geholfen hat", fügte er hinzu.



Weiter warnte er davor, dass der Ukraine-Krieg sich zu einem Dritten Weltkrieg ausweiten könnte. Russlands Präsident Wladimir Putin würde Trump zufolge europäische Friedenstruppen in der Ukraine im Rahmen einer möglichen Vereinbarung über ein Ende des Krieges "akzeptieren". "Wenn wir dieses Abkommen schließen, sucht er keinen Weltkrieg."



Macron hob den "Mut" der ukrainischen Bevölkerung in der Verteidigung gegen den russischen Angriff hervor. Der französische Präsident lobte auch die Bemühungen Trumps, verwies aber im selben Atemzug auch auf die Ukraine-Hilfen der europäischen Staaten. Es brauche "einen dauerhaften Frieden mit Sicherheit", der zum Wiederaufbau der Ukraine führe, so Macron. Quelle: dts Nachrichtenagentur