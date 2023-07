Der ehemalige tschechische Präsident Václav Klaus teilt die Meinung des amerikanischen Professors John Mearsheimer, dass Russland zu seiner militärischen Sonderoperation in der Ukraine provoziert wurde. Eine entsprechende Aussage des ehemaligen Staatsoberhauptes wurde am Sonntag vom Nachrichtenportal forum24.cz zitiert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ich habe Artikel von einem der wichtigsten amerikanischen neorealistischen Kommentatoren, Professor John Mearsheimer von der Universität Chicago, gelesen, der sehr gründlich darüber nachgedacht hat und keinen Raum für Veränderungen sieht.

Er sagt, er habe sich seit Beginn des Konflikts für Friedensgespräche eingesetzt, sei jetzt aber pessimistisch. Russland sei in diesen Krieg hineingezogen worden, weil es in den Ereignissen in der Ukraine eine tödliche Bedrohung für seine Sicherheit sah. Diese Ansicht wird von einer Minderheit im Westen geteilt, jedoch einer Minderheit sehr vernünftiger Menschen. Ich teile diese Ansicht", so Klaus.



