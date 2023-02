An der Front sollen britische Staatsangehörige direkt gegen die russischen Streitkräfte kämpfen. Dies behauptete ein in der Nähe von Awdejewka gefangen genommener ukrainischer Soldat gegenüber RIA Nowosti. Sie würden als Maschinengewehr-, Panzerabwehr-, Granatwerferschützen und Kanoniere eingesetzt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur: "Ich wurde in Medojed gefangen genommen, bei Wodjanoje, am Frontabschnitt bei Awdejewka. Ich traf an der Front auf Ausländer. Sie haben direkt mit uns gekämpft. Sie kämpften, schossen mit uns, sie bildeten uns nicht aus. Sie waren auf unserer Seite. Großbritannien. Es waren Briten. Maschinengewehrschützen, Panzerkanoniere. Schützen, die mit Panzerfäusten vom Typ Mucha und Javelin ausgerüstet waren. Es gab eine normale Interaktion mit den ukrainischen Soldaten. Die Briten sprachen untereinander britisch, und es gab auch einen Dolmetscher für die Kommunikation mit den Ukrainern. Die Briten waren Offiziere."

Der ukrainische Soldat berichtete außerdem, dass er und andere Wehrpflichtige von britischen Ausbildern in einer Ausbildungseinheit in der Ukraine ausgebildet wurden, bevor sie an die Front geschickt wurden."

Quelle: RT DE