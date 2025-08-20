Markus Frohnmaier: Bemühungen der US-Regierung zur Beendigung des Krieges in der Ukraine verdienen Anerkennung und Respekt

Zum Treffen zwischen Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs in den USA erklärt der außenpolitische Sprecher und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier: „Die intensiven diplomatischen Bemühungen der US-Regierung zur Beendigung des Krieges in der Ukraine verdienen Anerkennung und Respekt. Wie Donald Trump erklärte, steht ein möglicher Gebietsaustausch als Teil einer Friedenslösung zur Diskussion."

Frohnmaier weiter: "Das bevorstehende trilaterale Treffen zwischen ihm, Wladimir Putin und Selenskyj könnte einen entscheidenden Schritt in Richtung Frieden bringen. Während in den USA konkrete Vorschläge auf dem Tisch liegen, präsentiert sich die Bundesregierung unter Friedrich Merz erneut kraftlos und ohne klare Linie.

Noch vor zwei Tagen erklärte Merz, ein Friedensabkommen sei mehr wert als ein bloßer Waffenstillstand, nun fordert er das Gegenteil. Seine widersprüchlichen Aussagen sind Ausdruck außenpolitischer Orientierungslosigkeit, und sein Versuch, sich als Führungsfigur Europas aufzuspielen, bleibt erneut erfolglos.“

Quelle: AfD Deutschland