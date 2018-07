Trump glaubt an russische Einmischung im Wahlkampf

US-Präsident Donald Trump glaubt nach eigenen Worten nun offenbar doch, dass Russland versucht hat, Einfluss auf die Präsidentschaftswahl 2016 in den Vereinigten Staaten zu nehmen. Dies habe er schon früher gesagt, sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus. Er habe volles Vertrauen in die US-Geheimdienste, die zu dieser Einschätzung gekommen seien.

Eine solche russische Einmischung habe jedoch keinen Einfluss auf den Ausgang der Wahl gehabt, sagte Trump weiter, der als Sieger aus dieser Wahl hervorgegangen war. Das Verhältnis zu Russland sei bis vor Kurzem auf einem Tiefpunkt gewesen und sei nun etwas besser. Es sei möglich, dass es in Zukunft noch besser werde, so der US-Präsident. Quelle: dts Nachrichtenagentur