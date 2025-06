Höcke: »Lawfare« durch teure Prozesse

Wir leben in einem Kulturkampf, in dem es unseren Gegnern nicht reicht, uns fallen zu sehen: Ziel ist es, uns so weit zu erniedrigen, daß wir unseren Untergang selbst finanzieren. Dies berichtet Björn Höcke (AfD) auf seiner Internetseite.