Vermutlich dutzende Tote bei Anschlägen in Kabul - Bundeswehr hilft

Bei zwei mutmaßlichen Terroranschlägen in der afghanischen Hauptstadt sind am Donnerstag wohl dutzende Menschen ums Leben gekommen. Örtliche Medien berichten unter Berufung auf Zeugenangaben von mindestens 40 Toten und über hundert Verletzten. Die Taliban bestätigten zunächst 13 Todesopfer.

Die Bundeswehr, die nach eigenen Angaben keine Verletzten zu beklagen hat, soll nach den Explosionen noch einmal mit einem speziell zur medizinischen Evakuierung ausgerüsteten Transportflugzeug in Kabul gelandet sein, unter anderem um verletzte US-Soldaten auszufliegen. Nach letzten Angaben sollen mindestens drei US-Militärs verletzt worden sein. Eine Explosion ereignete sich direkt vor dem Flughafen, eine weitere am "Baron Hotel" in unmittelbarer Nähe. Bei mindestens einer der Explosionen soll es sich um einen Selbstmordanschlag des sogenannten "Islamischen Staats" gehandelt haben, hieß es in Medienberichten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur