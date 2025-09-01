Berichte: Mutmaßlicher Stör-Angriff auf Flugzeug mit von der Leyen
01.09.2025
Ein Flugzeug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord ist am Wochenende offenbar Ziel einer absichtlichen GPS-Störung geworden. Das berichten am Montag mehrere Medien übereinstimmend.
Konkret soll ein Jet, der die EU-Kommissionschefin am Sonntagnachmittag
nach Plovdiv in Bulgarien brachte, gestört worden sein. Das gesamte
GPS-System des Flughafens fiel demnach aus. Der Pilot musste manuell
mithilfe analoger Karten landen.
Den Berichten zufolge soll Russland hinter der mutmaßlich absichtlichen Störung stecken. Im Ostseeraum und in osteuropäischen Staaten kommt es seit einigen Jahren immer häufiger zu GPS-Störungsvorfällen.
Quelle: dts Nachrichtenagentur
