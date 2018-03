Bericht: Renzi will nach Wahlniederlage zurücktreten

Matteo Renzi, Vorsitzender der sozialdemokratischen Partei PD in Italien, will nach der Niederlage bei den Parlamentswahlen offenbar von seinem Amt als Parteichef zurücktreten. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Renzis Partei war bei der Wahl am Sonntag laut aktuellen Ergebnissen unter 20 Prozent gerutscht.

Nach der Wahl zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab: Keines der im Vorfeld gehandelten Bündnisse kommt auf die dafür notwendige Mehrheit. Die sogenannte Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo war mit ihrem Spitzenkandidaten Luigi Di Maio stärkste Einzelpartei geworden. Die Bewegung gilt als populistisch und EU-kritisch. Das Mitte-Rechts-Bündnis, zu dem unter anderem die fremdenfeindlichen Lega und die Forza Italia um Silvio Berlusconi gehören, kam auf etwa 37 Prozent. Quelle: dts Nachrichtenagentur

