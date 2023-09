AfD: EU will uns allen die Führerscheine abnehmen – wir verteidigen unsere Freiheit!

Sie nehmen uns unser Geld, bald auch unsere Heizungen – und dann die Führerscheine! Die Eurokratische Union berät über eine Novellierung des Verkehrsrechts, mit der das Autofahren noch weiter eingeschränkt werden soll. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "So muss man laut einer neuen Richtlinie ab dem Alter von 60 alle sieben Jahre zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU), um seine Fahrtauglichkeit nachzuweisen. Natürlich auf eigene Kosten. Der Führerschein läuft also automatisch ab. Ab 70 dann nach fünf und ab 80 nach zwei Jahren. Fahranfänger dürfen nur noch maximal 90 Km/h fahren – und generell soll der Führerschein B (oder die alte Klasse 3) auf Fahrzeuge mit einem Maximalgewicht von 1800 Kilogramm und einem Tempolimit von 110 Km/h beschränkt werden.

Der Krieg der Grünen – auch der Grünen in den anderen Parteien – gegen die Rechte der Bürger erreicht damit eine neue Qualität. Es geht nicht darum, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das Ziel ist allzu durchschaubar: Man will den Menschen ihre Unabhängigkeit, die der Individualverkehr mit sich bringt, nehmen. Wir von der AfD sagen ganz klar: Nein! Bürokraten, ob sie nun in Brüssel oder Berlin sitzen, können uns unsere Freiheit nicht nehmen. Aber wir können ihnen ihre totalitären Kontrollfantasien austreiben – indem wir Europa neu denken und uns unsere Kompetenzen zurückholen!"

Quelle: AfD Deutschland