Die ukrainischen Truppen missbrauchen im Kampf gegen die russischen Streitkräfte die eigene Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde. Was Zivilisten aus den Kampfgebieten seit Längerem geschildert wir, wurde nun laut RIA Nowosti von einem Täter bestätigt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Iwan Kusnezow, ein Kämpfer des ukrainischen rechtsradikalen Regiments Asow, der vom Schlachtfeld desertierte, hat detailliert beschrieben, wie Asow-Untereinheiten in Wohngebäuden der seinerzeit schwer umkämpften Stadt Mariupol Stellung bezogen – in Gebäuden, in denen sich Zivilisten aufhielten.

"Im neunten Stockwerk war jemand disloziert. Unsere Dislokation war im siebten Stockwerk. Menschen waren im Keller. Danach verloren wir die Kontrolle über die Straße und besetzten ein Haus etwas weiter die Straße entlang. Wir sind die Etagen durchgegangen und haben die Wohnungen überprüft."

Darüber hinaus zeigte er weitere Dislokationen, die Untereinheiten seiner Terrormiliz zuvor eingenommen hatten. Ausnahmslos befanden sich diese Feuerstellungen entweder auf Geländen von Privathäusern oder in unmittelbarer Nähe von Wohngebäuden.

Zuvor hatte das Hauptquartier der territorialen Verteidigung der Volksrepublik Donezk (DVR) mitgeteilt, dass die regionale Ermittlungsabteilung des republikanischen Ministeriums für Staatssicherheit ein Strafverfahren gegen Kusnezow wegen "Organisation der Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung und Teinahme an den Aktivitäten einer solchen Vereinigung" eingeleitet habe. Der 2002 geborene Einwohner von Mariupol diente seit April 2020 als Ober- und Richtschütze eines Trupps des in Russland als Terrororganisation eingestuften Regiments Asow, nahm aktiv an Kampfhandlungen teil und tötete beziehungsweise ermordete Militärangehörige Russlands und der DVR.

Kusnezow wurde im August 2022 festgenommen, nachdem er vom Schlachtfeld desertiert war."

Quelle: RT DE