Merkel empfängt Orbán und May

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am kommenden Donnerstag sowohl den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán als auch die britische Premierministerin Theresa May im Bundeskanzleramt. Das teilte die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Ulrike Demmer, am Freitag mit. Im Gespräch mit Orbán werde es um bilaterale, europapolitische und internationale Themen gehen, so Demmer.

Bei der gemeinsamen Unterredung mit May seien die aktuellen Brexit-Verhandlungen sowie europapolitische Fragen sowie aktuelle bilaterale und internationale Themen die Schwerpunkte. Merkel wird laut Demmer am Mittag Orbán und am Nachmittag May treffen. Quelle: dts Nachrichtenagentur