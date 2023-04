China zu Dialog mit EU über Beilegung der Ukraine-Krise bereit

Peking ist zum Dialog mit der EU über eine friedliche Beilegung der Krise in der Ukraine bereit und hofft auf eine strategische Autonomie der EU in dieser Frage. Dies verkündete die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning am Dienstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei einer Pressekonferenz kommentierte sie damit die Erklärung der Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen, dass China eine konstruktive Rolle bei der Lösung des besagten Problems spielen solle. Die chinesische Diplomatin erinnerte daran, dass Peking keine Partei im Ukraine-Konflikt ist. Sie und fügte hinzu: "Wir hoffen, dass die EU strategische Unabhängigkeit und politische Klugheit an den Tag legen wird." Mao betonte, dass Peking den Friedensprozess in der Ukraine nachdrücklich unterstützt und aktiv fördert. Sie äußerte auch die Hoffnung, dass die EU Maßnahmen ergreifen wird, die zur langfristigen Stabilität in der Region beitragen." Quelle: RT DE