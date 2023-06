Rostow-Gouverneur: Wagner-Kämpfer ziehen sich in Feldlager zurück

In der Nacht zum Sonntag teilte der Gouverneur des Gebiets Rostow mit, dass die Wagner-Kämpfer die Stadt Rostow am Don verlassen haben. Doch die Folgen der gestrigen Ereignisse bleiben: 10.000 Quadratmeter Straßenoberfläche wurden beschädigt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wagner-Kämpfer haben die Stadt Rostow am Don verlassen und sich in Feldlager zurückgezogen, teilte der Gouverneur des Gebiets Rostow, Wassili Golubew, in der Nacht zum Sonntag auf seinem Telegram mit. Er dankte außerdem allen, die die lebenswichtigen Dienste "unter diesen außergewöhnlichen Bedingungen" aufrechterhalten haben.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlichte ein Video aus Rostow am Don, nachdem die Wagner-Kämpfer die Stadt verlassen hatten.

Der Bürgermeister der Stadt Rostow am Don, Alexei Logwinenko, teilte am Sonntagmorgen mit, dass mehr als 10.000 Quadratmeter Fahrbahnbelag durch Militärfahrzeuge beschädigt worden seien. Bereits heute werde die Wiederherstellung beginnen und die Straßen sollen innerhalb von zwei Tagen repariert werden, fügte er hinzu.

Des Weiteren wurden alle Verkehrsbeschränkungen auf den Autobahnen des Gebiets Rostow aufgehoben, teilten die örtlichen Einsatzkräfte mit.

Am Abend des 24. Juni hatten die Kämpfer des privaten Militärunternehmens den Stab des südlichen Militärbezirks verlassen und begonnen, aus der Stadt abzuziehen. Der Gründer des Wagner-Militärunternehmens, Jewgeni Prigoschin, war ebenfalls dabei. Dies geschah, kurz nachdem der Pressedienst des Militärunternehmens seine Erklärung veröffentlicht hatte, dass die Kämpfer ihre Bewegung in Richtung Moskau stoppen und sich in ihre Feldlager zurückziehen würden."

Quelle: RT DE