Leiche eines der beiden in Soledar vermissten Briten gefunden

Der Pressedienst von Jewgeni Prigoschin, Leiter der Wagner-Gruppe, berichtet, dass die Leiche eines der beiden in Soledar vermissten Briten gefunden wurde. Bei dem Verstorbenen wurden Dokumente für beide vermissten Männer gefunden. Ein Antrag auf Suche nach den beiden vermissten Briten in Soledar wurde am 8. Januar bei der 'Ask Wagner'-Hotline gestellt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Nachricht des Pressedienstes lautet: "Am 8. Januar ging bei der Hotline 'Ask Wagner' eine Anfrage zur Suche der beiden britischen Staatsbürger Andrew Bagshaw und Christopher Parry ein, die seit dem 6. Januar in Soledar vermisst werden. Heute wurde die Leiche eines von ihnen gefunden, und bei ihm wurden die Dokumente der beiden Briten gefunden." Am Montag hatte die Nationale Polizei der Ukraine mitgeteilt, dass die beiden britischen Staatsbürger Andrew Bagshaw und Christopher Parry in der Nähe von Soledar vermisst werden. Medienberichten zufolge waren die beiden Briten seit Freitag nicht auffindbar. Das britische Außenministerium erklärte, es unterstütze die Familien der Vermissten."