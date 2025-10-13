Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
AfD-Spitze will nach Moskau – Empörung im Bundestag!

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 07:10 durch Sanjo Babić
Deutsch-Russische Freundschaft (Deutschland und Russland): Nie wieder gegeneinander! (Symbolbild)
Deutsch-Russische Freundschaft (Deutschland und Russland): Nie wieder gegeneinander! (Symbolbild)

Bild: Unbekannt / Eigenes Werk

Der AfD-Fraktionsvize Markus Frohnmaier bereitet eine Reise nach Russland vor, berichten die Badischen Neuesten Nachrichten. Nach früheren nicht genehmigten Trips einzelner AfD-Parlamentarier steht die Partei erneut unter Druck, so FOCUS und t-online. Kritiker sehen ein falsches Signal während des Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Laut BNN firmiert Frohnmaier zugleich als außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Die Reisepläne treffen auf parteiübergreifende Ablehnung – auch weil die AfD im Bundestag bereits wegen intransparenter Russlandkontakte in der Kritik steht. Beobachter erwarten interne Debatten über Mandatspflichten bei Auslandsreisen.

FOCUS erinnert daran, dass die AfD-Fraktion jüngst ein Ordnungsgeld gegen einen Abgeordneten verhängte, der ohne Genehmigung nach Russland gereist war. Die Fraktionsspitze hatte damals „klare Regeln“ angemahnt – die nun erneut auf den Prüfstand kommen dürften.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


