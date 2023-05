Wagner-Chef Prigoschin: Russische Kräfte rücken erneut in Artjomowsk vor – heute um 160 Meter

Die russischen Kämpfer erweiterten ihr Gebiet in Artjomowsk (ukrainisch Bachmut) an einem Tag um 160 Meter in verschiedenen Richtungen. Dies berichtet Jewgeni Prigoschin, Gründer des privaten Militärunternehmens Wagner. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Heute, am zweiten Mai, sind die Wagner-Einheiten in der Siedlung Bachmut bis zu 160 Meter in verschiedenen Richtungen vorgedrungen. Unter der Kontrolle des Feindes befinden sich 2,7 und ein Penny Quadratkilometer. Wir haben 53.000 Quadratmeter erobert." Gestern meldete Prigoschin, dass die Wagner-Gruppe in der Stadt um 120 Meter vorgestoßen sei." Quelle: RT DE