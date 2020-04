Merkel: "Recovery Fund" wird kommen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Schaffung eines gemeinsamen europäischen "Recovery Funds" für den Aufbau nach der Coronakrise angekündigt.

Am Anfang werde man sehr viel mehr investieren müssen, aber das Konjunkturprogramm sei "auch im deutschen Interesse", sagte Merkel am Donnerstag im Anschluss an die Videokonferenz des Europäischen Rates. Es sei ganz wesentlich, in die Zukunft zu investieren.

"Wir haben darüber gesprochen - und das nicht immer ganz einheitlich." Es werde zu höheren Belastungen für den deutschen Haushalt kommen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur