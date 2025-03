General Robert Brieger: Beschaffung kein Selbstzweck, sondern Gewährleistung der Sicherheit in Europa

Der Vorsitzende des Militärausschusses der EU, Robert Brieger, bekräftigt im Interview mit dem Fernsehsender phoenix, dass man sich bei der militärischen Ausrichtung an dem strategischen Kompass und dem Weißbuch der EU-Kommission orientiere. Dieses verpflichte sie dazu "Anstrengungen zu unternehmen, um dieses gemeinsame Beschaffungsprogramm auch zu vollziehen, in naher Zukunft," so General Brieger.

Dies habe auch ökonomische Vorteile für alle Mitgliedsstaaten, denn es gehe nicht nur um große Rüstungsbetriebe, sondern auch um die Zulieferindustrie, welche europaweit profitieren könne. Letztlich diene dies "ja keinem Selbstzweck, sondern der Gewährleistung der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger auf diesem Kontinent", so der Vorsitzende des Militärausschusses der EU. Europa habe die Kapazität und den Willen, Kapazitätslücken selbst zu füllen und die notwendige Technologie selbst zu entwickeln. In jenen Bereichen, in denen die US-Technologie mittelfristig nicht ersetzt und kompensiert werden könne, sollte jedoch weiter extern angeschafft werden. Es gehe darum, mittelfristig die Abhängigkeiten zu verringern, so General Brieger bei phoenix. Quelle: PHOENIX (ots)