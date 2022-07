Mindestens sechs Tote bei Gletscherbruch in Norditalien

Auf der Marmolata in den norditalienischen Dolomiten sind am Sonntag mindestens sechs Personen bei einem Gletscherbruch ums Leben gekommen. Mindestens acht weitere Personen seien verletzt worden, zudem gebe es noch zahlreiche Vermisste, teilten die lokalen Behörden mit.

Die Eisplatte hatte sich in der Nähe der Punta Rocca auf einer Höhe von circa 3.000 Metern gelöst. Der Rettungseinsatz in der Region Trentino war am Sonntagnachmittag noch im Gange. Dutzende Rettungskräfte wurden aktiviert. Auch mehrere Hubschrauber waren im Einsatz. Die Gefahr weiterer Lawinen ist Behördenangaben zufolge groß.

Quelle: dts Nachrichtenagentur