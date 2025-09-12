Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Verdächtiger im Fall Charlie Kirk festgenommen

Verdächtiger im Fall Charlie Kirk festgenommen

Freigeschaltet am 12.09.2025 um 15:17 durch Sanjo Babić
Symbolbild
Symbolbild

Bild: Paul-Georg Meister / pixelio.de

Nach den tödlichen Schüssen auf den US-Influencer Charlie Kirk wurde ein Verdächtiger festgenommen. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitagmorgen (Ortszeit), er gehe "mit hoher Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass sich der Verdächtige in Gewahrsam befinde.

US-Medien berichteten unabhängig davon, laut informierter Kreise sei eine Person festgenommen worden und werde verhört. Außerdem wurde eine Pressekonferenz angekündigt. Die Behörden hatten zuvor Aufnahmen veröffentlicht, die den Verdächtigen auf der Flucht zeigen sollen. Ob es sich bei der nun offenbar festgenommenen Person um die Person auf den Fahndungsbildern handelt, war zunächst nicht klar.

Charles Kirk galt als enger Verbündeter von Donald Trump. Er wurde am Mittwoch bei einer Diskussionsveranstaltung auf dem Campus der Utah Valley University in Orem aus rund 130 Metern Entfernung mit einem einzigen Schuss getötet.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

