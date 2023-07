32 ukrainische Drohnen binnen 24 Stunden zerstört

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sind zwei Angriffe der ukrainischen Armee in der Volksrepublik Donezk in Richtung Süd-Donezk innerhalb von 24 Stunden abgewehrt worden. Überdies wurden in der DVR und im Gebiet Saporoschje Ansammlungen von Personal und Ausrüstung der ukrainischen Armee getroffen. In der DVR wurden auch das Kommunikationszentrum der 110. mechanisierten Brigade und der Kontrollpunkt der 63. mechanisierten Brigade getroffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im Frontabschnitt Saporoschje wurden die ukrainischen Einheiten in den Gebieten Nowodanilowka und Lobkowoje unter Beschuss genommen. Darüber hinaus wurden zwei ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen in Saporoschje liquidiert. Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte in diesen Richtungen betrugen bis zu 170 ukrainische Soldaten, sechs Panzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge sowie Haubitzen der Typen Msta-B und D-20. In Richtung Cherson wurden im Laufe des Tages bis zu 45 ukrainische Soldaten, ein gepanzertes Kampffahrzeug, drei Kleinlastwagen und eine Haubitze vom Typ D-30 durch Feuerschäden außer Gefecht gesetzt. Insgesamt wurden im Laufe des Tages 94 ukrainische Artillerieeinheiten auf Feuerstellungen, Personal und militärische Ausrüstung in 103 Gebieten getroffen. Russische Luftabwehrgeräte haben im Laufe des Tages sieben HIMARS-Mehrfachraketenwerfer außer Gefecht gesetzt. Darüber hinaus wurden 32 unbemannte ukrainische Luftfahrzeuge vernichtet." Quelle: RT DE