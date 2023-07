Polnischer Premierminister Morawiecki: Etwa hundert Wagner-Kämpfer bewegen sich in Richtung Polen

Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki befürchtet, dass die in Weißrussland stationierten Kämpfer der Wagner-Gruppe als vermeintliche illegale Migranten unerkannt nach Polen einreisen wollen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Wir haben Informationen, dass sich mehr als einhundert Söldner der Wagner-Gruppe in Richtung der Suwalki-Lücke in der Nähe der weißrussischen Stadt Grodno bewegt haben. Dies ist vermutlich ein Schritt in Richtung eines anschließenden hybriden Angriffs auf polnisches Territorium."

Der polnische Premierminister geht davon aus, dass die Kämpfer der Wagner-Gruppe illegale Migranten bei der Einschleusung nach Polen unterstützen und auch selbst unter dem Deckmantel der illegalen Migration die Grenze überschreiten werden. Morawiecki behauptet:

"Sie werden wahrscheinlich in den Uniformen weißrussischer Grenzschützer verkleidet versuchen, illegale Migranten nach Polen einzuschleusen, um Polen zu destabilisieren, und sie werden wahrscheinlich auch versuchen, als illegale Migranten getarnt selbst nach Polen zu kommen, was mit zusätzlichen Risiken verbunden ist."

Quelle: RT DE