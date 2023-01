Städte der DVR bringen Flüchtlinge aus Soledar unter

Fünf Städte der Donezker Volksrepublik bringen Menschen unter, die aus Soledar und Umgebung evakuiert wurden. Wie der Bürgermeister der Stadt Schachtjorsk Alexander Schatow der Nachrichtenagentur TASS berichtete, nehmen neben Schachtjorsk auch die Städte Charzyssk, Sneschnoje, Tores und Kirowskoje Evakuierte an. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Schatow zufolge sind bisher 200 bis 250 Menschen angekommen, weitere kommen regelmäßig in Gruppen an. Aus Schachtjorsk werden sie auf Übergangswohnheime in weiteren Städten verteilt. Der Bürgermeister von Tores Dmitri Lyssenko berichtete TASS, dass sich in seiner Stadt gegenwärtig über 60 Evakuierte aus Soledar untergebracht sind."

Quelle: RT DE