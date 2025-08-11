Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Erdbeben der Stärke 6,0 im Westen der Türkei

Erdbeben der Stärke 6,0 im Westen der Türkei

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 06:32 durch Sanjo Babić
Seismograph
Seismograph

Foto: Yamaguchi先生
Lizenz: GFDL
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Im Westen der Türkei hat sich am Sonntagabend ein Erdbeben mittlerer Stärke ereignet. Geologen gaben zunächst eine Stärke von 6,0 an. Diese Werte werden oft später korrigiert.

Das Beben ereignete sich um 19:53 Uhr Ortszeit (18:53 Uhr deutscher Zeit) ca. 48 Kilometer entfernt von Balikesir. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst nicht vor. Beben dieser Stärke können regelmäßig im Umkreis von bis zu 70 Kilometern Schäden anrichten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

