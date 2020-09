Maas wirft Trump Ruchlosigkeit im US-Wahlkampf vor

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat US-Präsident Donald Trump Ruchlosigkeit im Wahlkampf vorgeworfen. "Es ist verstörend, dass ein amerikanischer Präsident glaubt, so etwas nötig zu haben", sagte Maas der "Bild am Sonntag" mit Blick auf Trumps Aufruf zum doppelten Wählen und seiner Kritik an der Briefwahl.

Maas weiter: "Ich setze auf die Vernunft und den gesunden Menschenverstand der Amerikaner, damit der ruchlose Versuch scheitert, Zweifel an der Gültigkeit der Wahl zu säen, um später womöglich eine Wahlniederlage nicht zu akzeptieren."

Ebenso kritisierte Maas das Verhalten Trumps bei den US-Protesten gegen Rassismus: "Die Amerikaner erwarten zu Recht von ihrem Präsidenten, dass er kein Öl ins Feuer gießt, sondern die schwerwiegenden Konflikte in der amerikanischen Gesellschaft Stück für Stück auflöst. Leider ist jedoch zu befürchten, dass im Wahlkampf die Auseinandersetzungen weiter angeheizt werden." Es werde die große Aufgabe des nächsten Präsidenten sein, die USA wieder zu versöhnen. Quelle: dts Nachrichtenagentur