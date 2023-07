Wagner-Kämpfer bilden nun weitere Truppenarten Weißrusslands aus

Die russischen Wagner-Söldner werden nun nicht nur Kräfte der weißrussischen Spezialeinheiten und mechanisierter Brigaden, sondern auch Einheiten der Ingenieurtruppen, Fernmeldetruppen sowie der ABC-Abwehrtruppen trainieren. Dies teilt das Verteidigungsministerium in Minsk auf Telegram mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dabei werde ein besonderes Augenmerk auf Fragen gelegt, die sich auf die Überlebensfähigkeit der Armeeangehörigen bei der Durchführung von Feindseligkeiten beziehen, hieß es. Details mit Bezug auf verschiedene Trainingsplätze in Weißrussland würden noch in dieser Woche gegeben, so die Behörde."

Quelle: RT DE