Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Israel stoppt Gaza-Flottille in internationaler Gewässerzone

Israel stoppt Gaza-Flottille in internationaler Gewässerzone

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 07:16 durch Sanjo Babić
Flottenverband (Symbolbild)
Flottenverband (Symbolbild)

Bild: United States Navy / wikimedia.org / Gemeinfrei

Die Tagesschau meldet, dass Israel mehrere Boote einer pro-palästinensischen Flottille gestoppt hat. Reuters berichtet, Passagiere – darunter Greta Thunberg – seien „sicher und wohlauf“ und würden in einen israelischen Hafen gebracht. AP schildert, dass mehrere Schiffe bereits weit vor Gaza abgefangen wurden.

Nach Angaben des israelischen Außenministeriums wurden mehrere Boote einer Aktivisten-Flottille auf dem Weg Richtung Gaza in internationalen Gewässern gestoppt und aufgebracht. Die Insassen wurden mit Sicherheitskräften an Bord in einen israelischen Hafen überführt. Die Organisatoren der „Global Sumud Flotilla“ hatten im Vorfeld angekündigt, ein politisches Zeichen gegen die seit Jahren bestehende Seeblockade setzen zu wollen.

Während Israels Regierung die Aktion als Provokation bezeichnet, verwiesen Unterstützer der Flottille auf den humanitären Charakter der Mission. Zugleich erinnerten Völkerrechtler daran, dass über die Zulässigkeit von Blockaden und Eingriffen auf hoher See seit Langem gestritten wird. Europäische Regierungen hatten aus Sicherheitsgründen zur Umkehr geraten, signalisierten aber konsularische Betreuung ihrer Staatsbürger.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte armee in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige