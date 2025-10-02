Israel stoppt Gaza-Flottille in internationaler Gewässerzone

Die Tagesschau meldet, dass Israel mehrere Boote einer pro-palästinensischen Flottille gestoppt hat. Reuters berichtet, Passagiere – darunter Greta Thunberg – seien „sicher und wohlauf“ und würden in einen israelischen Hafen gebracht. AP schildert, dass mehrere Schiffe bereits weit vor Gaza abgefangen wurden.

Nach Angaben des israelischen Außenministeriums wurden mehrere Boote einer Aktivisten-Flottille auf dem Weg Richtung Gaza in internationalen Gewässern gestoppt und aufgebracht. Die Insassen wurden mit Sicherheitskräften an Bord in einen israelischen Hafen überführt. Die Organisatoren der „Global Sumud Flotilla“ hatten im Vorfeld angekündigt, ein politisches Zeichen gegen die seit Jahren bestehende Seeblockade setzen zu wollen.

Während Israels Regierung die Aktion als Provokation bezeichnet, verwiesen Unterstützer der Flottille auf den humanitären Charakter der Mission. Zugleich erinnerten Völkerrechtler daran, dass über die Zulässigkeit von Blockaden und Eingriffen auf hoher See seit Langem gestritten wird. Europäische Regierungen hatten aus Sicherheitsgründen zur Umkehr geraten, signalisierten aber konsularische Betreuung ihrer Staatsbürger.

Quelle: ExtremNews