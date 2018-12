Deutscher Astronaut Gerst wieder auf der Erde

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst ist wieder auf der Erde. Auf Livebildern der NASA war am Donnerstagmorgen zu sehen, wie Gerst zusammen mit der US-Astronautin Serena Aunon-Chancellor und dem russischen Kosmonauten Sergej Pro in einer Sojus-Raumkapsel in der Steppe von Kasachstan aufschlug.

Gerst war seit Juni auf der Internationalen Raumstation ISS. Seit Anfang Oktober hatte er für drei Monate und als erster Deutscher dort die Funktion als Kommandant übernommen. Damit löste Gerst auch Thomas Reiter mit dem Rekord "Längste Gesamtzeit im Weltraum eines Deutschen" ab. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: