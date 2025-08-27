Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Weber will europäischen Binnenmarkt stärken

Freigeschaltet am 27.08.2025 um 10:51 durch Sanjo Babić
Manfred Weber (2023)
Manfred Weber (2023)

Foto: FlickreviewR 2
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (CSU), will den europäischen Binnenmarkt stärken. "Wir müssen die Kraft des eigenen Binnenmarktes freilegen", sagte er am Mittwoch in Berlin.

In den 80er-Jahren habe dieser viel Wohlstand gebracht. Bei den Finanzdienstleistungen und beim Energie-Binnenmarkt habe man hingegen bisher noch keinen europäischen Markt- es seien stattdessen "national abgeschottete Märkte", so Weber. "Wenn wir die Kräfte freilegen, können wir viel Wachstum aus uns selbst heraus schaffen."

In die Zukunft müsse investiert werden. "Europa muss durchstarten bei Innovation", sagte der EVP-Chef. Nur so könne Europa als Wohlstandsraum der Welt erhalten werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

