AfD: Nur 5 von 155 eingeflogenen Afghanen sind Ortskräfte: Zeit für Abschiebe-Offensive statt Einreise-Express!

Rund um den Charterflug für 155 eingeflogene Afghanen kommen immer mehr skandalöse Details ans Licht. Gegen eine Reihe von Passagieren erstattete die Bundespolizei schon nach der Landung in Berlin Strafanzeigen – die betreffenden Afghanen waren mit in Deutschland nicht anerkannten „Proxy-Pässen“ eingereist, die willkürlich von der Taliban vergeben werden. Warum werden sie dann auf Geheiß der Bundesregierung überhaupt eingeflogen? Nur fünf von 155 eingeflogenen Personen an Bord waren übrigens Ortskräfte! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Ohnehin ist es ein unfassbar dreistes Vorgehen, dass das Baerbock-Ministerium in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs zunächst zwei Afghanen-Charterflüge stoppte, um dann nur zwei Tage nach der Bundestagswahl den nächsten Flieger in Deutschland landen zu lassen. Schon dieses Vorgehen zeigt: Die etablierten Parteien verschleiern ihre Absichten, weil sie bewusst eine Migrationspolitik gegen die Interessen und den Willen der deutschen Mehrheitsbevölkerung betreiben. Sie hätten derartige Vertuschungen nicht nötig, wenn sie wirklich gewillt wären, das Migrationsproblem zu lösen und dabei im Interesse der Bürger zu handeln. Eines steht dabei außer Frage: Mit einer CDU-Regierung wird sich an diesen Zuständen nichts, aber auch gar nichts ändern. CDU-Chef Merz hat sich schon am Tag 1 nach der Bundestagswahl zu einem gigantischen Wahlbetrug bekannt und klargestellt, dass es mit ihm keine Grenzschließungen geben werde. In allen unionsregierten Ländern werden kriminelle und illegale eingereiste Afghanen mit Samthandschuhen angefasst. Im CSU-regierten Bayern bezahlten ein 2-jähriger Junge und ein 41-jähriger Mann diese Untätigkeit der Unionsparteien mit ihrem Leben, nachdem ein Afghane mit einem Messer auf eine Kindergartengruppe in Aschaffenburg losging und der 41-Jährige schützend eingriff. Nur mit der AfD kommt es zu einer Abschiebe-Offensive – und nur mit uns werden die Express-Einreisen gestoppt!" Quelle: AfD Deutschland