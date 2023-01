Medwedew warnt die "verlebte Alte Welt" vor Vergeltung

Weiter berichtet RT DE: "Auf seinem Telegram-Kanal schrieb Medwedew: "Erstens wird die Verteidigung einer Ukraine, die niemand in Europa braucht, die verlebteAlte Welt nicht vor Vergeltungsmaßnahmen bewahren, wenn etwas passiert. Zweitens: Wenn ein dritter Weltkrieg ausbricht, wird er leider nicht mit Panzern oder gar Kampfjets geführt werden. Dann ist sicher, dass alles zu Boden geht."

Mit diesen Worten kommentierte er insbesondere die Äußerungen des italienischen Verteidigungsministers Guido Crosetto. Dieser hatte zuvor erklärt, dass der Dritte Weltkrieg beginnen würde, wenn russische Panzer in Kiew und "an den Grenzen Europas" auftauchten, und dass die in die Ukraine geschickten Waffen eine Eskalation verhindern sollten."

Quelle: RT DE