Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Gerold Otten: Merz’ Moldau-Besuch ist Wahlbeeinflussung auf Kosten Deutschlands

Gerold Otten: Merz’ Moldau-Besuch ist Wahlbeeinflussung auf Kosten Deutschlands

Freigeschaltet am 02.09.2025 um 08:28 durch Sanjo Babić
Gerold Otten (2025) Bild: AfD Deutschland
Gerold Otten (2025) Bild: AfD Deutschland

Zum Kurzbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz in Moldau erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Gerold Otten, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss: „Der Auftritt von Kanzler Merz in Chisinau ist Wahlkampfhilfe für die aktuelle Regierung, die eine EU-Mitgliedschaft ihres Landes befürwortet. Wenige Wochen vor den Parlamentswahlen reisen Merz, Macron und Tusk an, um offen Einfluss auf die Wahl zu nehmen."

Otten weiter: "Deutschland ist jedoch weder finanziell noch politisch in der Lage, eine weitere EU-Erweiterung Richtung Osteuropa zu schultern. Eine ,Turbo-Mitgliedschaft‘ für Moldau und gar die Ukraine würde unser Land Milliarden kosten, ohne irgendeinen Sicherheitsgewinn zu bringen. 

Stattdessen droht eine weitere Eskalation mit Russland. Für die AfD-Fraktion ist klar: Unsere Aufgabe ist es, Deutschlands Interessen zu wahren – nicht, fremde Staaten in die EU hineinzuziehen und den Steuerzahler dauerhaft zu belasten.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte roller in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige