Gerold Otten: Merz’ Moldau-Besuch ist Wahlbeeinflussung auf Kosten Deutschlands

Zum Kurzbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz in Moldau erklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Gerold Otten, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss: „Der Auftritt von Kanzler Merz in Chisinau ist Wahlkampfhilfe für die aktuelle Regierung, die eine EU-Mitgliedschaft ihres Landes befürwortet. Wenige Wochen vor den Parlamentswahlen reisen Merz, Macron und Tusk an, um offen Einfluss auf die Wahl zu nehmen."

Otten weiter: "Deutschland ist jedoch weder finanziell noch politisch in der Lage, eine weitere EU-Erweiterung Richtung Osteuropa zu schultern. Eine ,Turbo-Mitgliedschaft‘ für Moldau und gar die Ukraine würde unser Land Milliarden kosten, ohne irgendeinen Sicherheitsgewinn zu bringen.

Stattdessen droht eine weitere Eskalation mit Russland. Für die AfD-Fraktion ist klar: Unsere Aufgabe ist es, Deutschlands Interessen zu wahren – nicht, fremde Staaten in die EU hineinzuziehen und den Steuerzahler dauerhaft zu belasten.“

Quelle: AfD Deutschland