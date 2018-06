Merkel gratuliert Erdogan zu Wahlsieg

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem alten und neuen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zu seinem Wahlsieg gratuliert. "Deutschland und die Türkei verbindet eine langjährige Freundschaft. Unsere vielfältigen bilateralen Beziehungen sind geprägt von intensivem Austausch und engen persönlichen Verbindungen", schrieb die Kanzlerin am Montag.

Gleichzeitig erinnerte sie den türkischen Präsidenten an die anstehenden Aufgaben: "Die Umbrüche im Nahen und Mittleren Osten und die daraus resultierenden Fluchtbewegungen betreffen unsere beiden Staaten in erheblichem Maße. Die Türkei hat dabei große Verantwortung gezeigt. Umso mehr wollen wir Partner einer stabilen und pluralistischen Türkei sein, in der die demokratische Teilhabe und die Wahrung der rechtsstaatlichen Ordnung gestärkt werden." Sie freue sich darauf, gemeinsam mit Erdogan die Zusammenarbeit zu fördern und zu vertiefen, so die Kanzlerin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur