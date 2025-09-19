Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Wütender Mob stürmt Finanzministerium in Paris

Wütender Mob stürmt Finanzministerium in Paris

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Metropolico.org, on Flickr CC BY-SA 2.0
Bild: Metropolico.org, on Flickr CC BY-SA 2.0

In der französischen Hauptstadt eskalieren Proteste, als Demonstrierende in das Gebäude des Finanzministeriums eindringen und Sicherheitskräfte das Areal absperren, wie FOCUS Online berichtet.

Die Bilder aus Paris zeigen aggressive Szenen, brennende Gegenstände und Rangeleien mit der Polizei. Auslöser der Proteste sind politische und wirtschaftliche Maßnahmen der Regierung, die in Teilen der Bevölkerung auf heftigen Widerstand stoßen. Mehrere Zugänge des Ministeriums wurden blockiert, Einsatzkräfte setzten Absperrgitter und Verbände ein, um das Gelände zu sichern.

Die Behörden rufen zur Deeskalation auf und kündigen Ermittlungen zu den Vorfällen an. Beobachter warnen vor weiteren Eskalationsstufen, sollte es keine Gesprächsangebote und sichtbaren Fortschritte bei den Streitpunkten geben. Für die Stadt bedeuten die Ausschreitungen zusätzliche Belastung kurz vor einem stark frequentierten Wochenende.

Quelle: ExtremNews


