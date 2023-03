Cherson: Zwei ukrainische Haubitzen außer Gefecht gesetzt

Weiter berichtet RT DE: "Die Agentur zitiert ihn wörtlich: "Gestern wurde eine Haubitze vom Typ 2S1 Gwosdika mit Munition nahe der Ortschaft Antonowka zerstört, wobei fünf Soldaten der ukrainischen Streitkräfte getötet wurden. In der Nacht wurde durch Artilleriebeschuss bei der Ortschaft Nikolskoje eine Haubitze vom Typ D-30 samt Munition vernichtet. Fünf Soldaten der ukrainischen Streitkräfte wurden getötet, zwei weitere wurden verwundet."

Ukrainische Einheiten feuerten in der Nacht zum Donnerstag insgesamt 44 Geschosse auf die zivile Infrastruktur in fünf Ortschaften am linken Ufer des Dnjepr im Gebiet Cherson ab, fügte der Vertreter hinzu."

Quelle: RT DE