Der Westen hat seine globale Vormachtstellung verloren. Das erkennt man auch daran, dass die sogenannten Entwicklungsländer sich 2022 einer antirussischen Koalition nicht mehr anschlossen. Auf dem Weg in eine multipolare Welt bestimmen nicht mehr Ideologien, sondern praktische Interessen das Handeln der Nationen. Dies analysiert Fjodor Lukjanow im Magazin "RT DE".

Weiter analysiert Lukjanow auf RT DE: "Der jüngste Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg und die Konsultationen zur Beendigung des Ukraine-Konflikts am vergangenen Wochenende in Saudi-Arabien sind zwar unterschiedliche Ereignisse, aber Teil eines einzigen Phänomens. Ihre Bedeutung liegt im wachsenden Stellenwert von Staaten auf der internationalen Bühne, die in der Konfrontation zwischen Russland und dem Westen lieber keine Partei ergreifen, sondern sich von pragmatischen Interessen leiten lassen.

Wir bezeichnen diese große Gruppe von Ländern heute als die Weltmehrheit. Sie umfasst tatsächlich den größten Teil der Weltbevölkerung, aber der Name kann irreführend sein. Denn es handelt sich nicht um einen vereinten Block. Wir können jedoch von einem neuen strukturellen Faktor sprechen – es gibt jetzt Druck auf die Großmächte, die bislang daran gewöhnt waren, dass alle von ihnen abhängig waren. Jetzt ist es nicht mehr möglich, ohne die Unterstützung von Ländern – und erst recht nicht gegen sie – Ziele zu erreichen, die früher als rückständig galten.

Die Mehrheit der Welt hegt den Wunsch, sich von den politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Konstruktionen der anderen zu distanzieren. Überspitzt gesagt, ist man der Ansicht, dass bestimmte weiße Herren – die seit mehreren Jahrhunderten am Ruder der Welt sind – durch ihren ständigen Kampf gegeneinander einen Haufen moderner Probleme geschaffen haben, die immer schlimmer werden. (Russland hat dank seines sowjetischen Erbes noch eine Art Freibrief, wird aber im Allgemeinen als Teil des Westens im weiteren Sinne wahrgenommen.)

Die "erste Welt" will der Minderheit nicht bei der Überwindung eines Systems helfen, das der globale Norden geschaffen hat. Die Industrienationen sind nicht bereit, ein System zu ändern, das in eine Sackgasse geführt hat. Es sei denn, es handelt sich um rein kosmetische Maßnahmen. Insofern ist es sinnvoller, die Notlage des globalen Nordens zu nutzen, um Vorteile für den globalen Süden zu erreichen.

Dies ist natürlich ein vereinfachtes Schema, das entsprechend den verschiedenen Umständen und den historischen Vorlieben und Abneigungen angepasst wird. Aber in Wirklichkeit handelt es sich um eine Auktion: Wer bietet mehr und liefert es besser? Die USA und ihre Verbündeten waren die Ersten, die mit einer solchen Situation konfrontiert wurden. Sie waren unangenehm überrascht, als die nicht-westlichen Länder es 2022 strikt ablehnten, sich der antirussischen Koalition anzuschließen. Jetzt sieht auch Moskau die Grenzen seiner Möglichkeiten. Die Mehrheit der Welt akzeptiert Russlands Argumente zu den Ursachen des Konflikts, ist aber nicht sonderlich begeistert von der laufenden Militärkampagne.

Die Position der Mehrheitsländer beruht auf ihrer eigenen konkreten Situation. Ihre Reaktionen auf ideologische Appelle und Vorschläge zur Veränderung der Weltordnung sind dabei nur eine Beigabe. Solche Reaktionen sind zwar im Sinne vieler Menschen, aber sie sind für sie nicht zwingend notwendig. Es gibt weder den Wunsch, Entwicklungsmodelle zu übernehmen, noch eine Nachfrage nach Ideologie, wie es noch im 20. Jahrhundert der Fall war.

Unsere Vorschläge zur Entwicklung eines attraktiven ideologischen Narrativs, um die Herzen und Köpfe der globalen Mehrheit zu gewinnen, basieren auf vergangenen Erfahrungen, aber die internationale Landschaft ist heute eine ganz andere. Jeder ist auf sich allein gestellt. Dies ist in der Tat die multipolare Welt, die die Menschen anstrebten, als sie die Vorherrschaft besiegen wollten.

Russland hat im Gegensatz zu den westlichen Mächten kein koloniales Erbe im globalen Süden. Außerdem verfügt Moskau über viele Ressourcen, die diese Länder brauchen. Die objektiven Gegebenheiten begünstigen die Möglichkeiten der Interaktion mit der globalen Bevölkerungsmehrheit. Ihre Umsetzung erfordert mühsame Arbeit – wobei die Konkurrenten nicht so sehr westliche Gegner sind, sondern vielmehr die Partner untereinander, die für sich jeweils günstigere Bedingungen schaffen wollen. Emotionen mögen durchaus vorhanden sein, aber sie sind zweitrangig.

Fjodor Lukjanow ist Chefredakteur von "Russia in Global Affairs", Vorsitzender des Präsidiums des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik und Forschungsdirektor des Internationalen Diskussionsklubs Waldai.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich von Russia in Global Affairs veröffentlicht und vom RT-Team übersetzt und bearbeitet."

Quelle: RT DE