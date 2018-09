Frankreich: Le Pen muss psychiatrisch untersucht werden

Das Gericht der französischen Stadt Nanterre hat ein psychiatrisches Gutachten der Oppositionspolitikerin Marine Le Pen angeordnet. Darüber schrieb, wie das russische online Magazin "Sputnik" meldet, die Chefin des „Front National“ auf ihrer Twitter-Seite.

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite des Magazins: "Die Entscheidung sei aufgrund von Bildern von IS-Exekutionen getroffen worden, die Le Pen auf ihrer Internet-Seite publiziert hatte. Das Gericht wirft ihr Verbreitung von gewalttätigen, pornografischen Inhalten sowie von Inhalten, die Ehre und Würde verletzen, vor.

„Für die Verurteilung der IS-Schrecken in meinen Twitter-Beiträgen ordnet die ‚Justiz‘ ein psychiatrisches Gutachten über mich an! Wie weit werden sie gehen?“, empört sich Le Pen via Twitter. ​

Zuvor hat die Ex-Präsidentenkandidatin die EU und die von der Union durchgeführte Migrationspolitik scharf kritisiert."

Quelle: Sputnik (Deutschland)