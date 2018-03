Deutschland droht USA mit Handelskrieg

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) droht den USA offen mit einem Handelskrieg. "Die EU muss auf Strafzölle der USA, die tausende Arbeitsplätze in Europa gefährden, mit Entschiedenheit reagieren", sagte Gabriel am Freitag in Berlin. "Daran sollte in Washington kein Zweifel bestehen". Diese "drohende schwere handelspolitische Auseinandersetzung zwischen den USA und Europa" sei weder im Interesse Europas noch der USA.

"Hier gilt: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte", so Gabriel. Er hoffe, dass US-Präsident Trump seine Ankündigung noch einmal überdenke. "Wir müssen alles dafür tun, einen internationalen Handelskonflikt zu vermeiden." Der US-Präsident hatte am Donnerstag angekündigt, dass auf Stahlimporte eine Sondersteuer in Höhe von 25 Prozent erhoben werden soll, auf Aluminium in Höhe von zehn Prozent. Damit soll die heimische Industrie gestützt werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur

