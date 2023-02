Moskau: Russland wird New START-Grenzen für Träger von Nuklearsprengköpfen einhalten

Weiter berichtet RT DE: "Darauf wies Generalmajor Jewgeni Iljin, stellvertretender Leiter der Hauptabteilung für internationale militärische Zusammenarbeit des russischen Verteidigungsministeriums hin. Er erklärte:

"Was die von Wladimir Wladimirowitsch angekündigten Werte für die Anzahl der Träger von Nuklearsprengköpfen betrifft, so werden diese ebenfalls eingehalten."

"Und dementsprechend ist auch das Verfahren für den Austausch von Notifikationen im Rahmen der Vereinbarungen von 1988 zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten festgelegt worden, es existiert und wird in vollem Umfang umgesetzt."

Iljin betonte, dass solche Maßnahmen notwendig sind, um Fehlalarme zu vermeiden, was für die Aufrechterhaltung der strategischen Stabilität wichtig sei.

Am Vortag hatte der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, dass Russland seine Teilnahme am Vertrag New START zur Reduzierung strategischer Waffen aussetze. Der Staatschef betonte jedoch, dass Moskau sich nicht aus dem Abkommen zurückziehe."

Quelle: RT DE