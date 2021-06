Das 4. Xibe Muddy Land Drachenboot Festival in North Shenyang New District wurde feierlich eröffnet

"Drachenboot im schlammigen Land und Knödel im North Shenyang New District" - das Festival mit dem Thema "Koexistenz von Xibe-Volksbräuchen und Reiskultur" und "Kreuzung von Erde und Drachenbooten" wurde am 13. Juni in Shenyang abgehalten, so die Werbeabteilung des North Shenyang New District. Der Daomeng Space Spot eröffnete eine kulturtouristische Veranstaltung zum Drachenbootfestival.

Die Hauptbühne der Eröffnungsfeier dieser Veranstaltung wurde im Reisfeld aufgebaut. Fahren Sie mit dem Reisfeld-Zug, bewundern Sie die Reisfeld-Malereien auf dem Traumturm, besuchen Sie den Kultur- und Kreativmarkt und interagieren Sie mit lustigen Wettbewerben wie Kick Pocket und Galaha, Verköstigungen von Reisspezialitäten, kulturelle Gesangs- und Tanzaufführungen der Xibe-Kultur, originelle groß angelegte Live-Performances, die faszinierende Storyline und einzigartige innovative Spielerfahrung ermöglichen es Bürgern und Touristen, Xibes immaterielles Kulturerbe und die Bräuche des Drachenbootfestes zu erleben. Als "Heimatstadt von Xibe" hat sie in den letzten Jahren weiterhin kulturelle IP-Marken aufgebaut und die Ausgrabung, Sortierung und den Schutz von mehr als 100 immateriellen Kulturerben der Xibe-Kultur gefördert. Das diesjährige Schlamm-Drachenboot-Festival reicht von den einzigartig charmanten Schlamm-Drachenbooten bis zu den Xibe-Drachenboot-Festival-Bräuchen wie Wasserspritzen, hängenden Stoffaffen und hängenden Beuteln; vom Schmieren von Segnungen, Werfen von Schlammkanonen, Reiten und Schießen und anderen Xibe-Traditionen bis hin zu Xibe-Kuchen. Besondere Köstlichkeiten wie Reisknödel, Reisknödel, Reis-Eis, etc. sind unter dem Karneval das kulturelle Erbe. In den letzten Jahren hat der North Shenyang New District sukzessive eine Reihe von neuen Industrieprojekten mit einzigartiger Kultur + Ressourcen + Industrie geschaffen, wie z.B. das Xibe Mud Festival, das Strange Slope Sophora Flower Festival und das Ice and Snow Festival. Gestützt auf die vier Jahreszeiten des Tourismus - "Blumen im Frühling genießen, im Sommer im Wasser spielen, im Herbst Gemälde betrachten und im Winter im Schnee spielen" - und die reiche ethnische Kultur hat der Neue Bezirk Nord-Shenyang eine Freizeittourismus-Industrie mit dem Liaohe Tourismus-Wirtschaftsgürtel und dem Puhe Ökologischen Wirtschaftsgürtel als Kern aufgebaut. Die Eis- und Schnee-Kulturtourismus-Industrie, die durch das Shenyang Guaipo International Ski Resort repräsentiert wird, die ökologische Tourismus-Industrie, die durch das städtische Blumenmeer, den Qixing Berg, den Puhe Ökologischen Korridor und das Liaohe Feuchtgebiet repräsentiert wird, und die Stadt, die durch das Fantawild Paradise und die Qixinghai World repräsentiert wird, sind zur zentralen Stütze des "ökologischen Shenbei, einem lebendigen neuen Bezirk" geworden. Quelle: The Publicity Department of North Shenyang New District (ots)