Robert Kennedy Jr.: Biden ist ein Kriegstreiber und hat Hunderttausende Tote zu verantworten

Im April erklärte Robert F. Kennedy Junior seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen. US-Präsidenten Joe Biden bezeichnet er als Kriegstreiber, der einer mächtigen Lobby von Neocons angehöre. Diese Gruppe habe den Krieg in der Ukraine provoziert. Sie betreibe ihn auf Kosten von hunderttausenden ukrainischen Männern, die an der Front getötet würden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Robert F. Kennedy Jr. hat seine Gedanken zum Ukrainekrieg geäußert. Er ist der Sohn des verstorbenen US-Senators Robert F. Kennedy sowie der Neffe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy. Nun will auch er ins politische Machtzentrum der USA.

Im April erklärte er seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen, um seinem demokratischen Parteikollegen und US-Präsidenten Joe Biden das Amt streitig zu machen. Diesem wirft er vor, ein Kriegstreiber zu sein, der einer mächtigen Lobby von Neocons angehöre. Diese einflussreiche Gruppe, so Kennedy, agiere als Königsmacher in den USA und habe den Krieg in der Ukraine nicht nur provoziert, sondern treibe diesen nun auch immer weiter an auf Kosten der ukrainischen Männer, die an die Front gejagt und zu Hunderttausenden getötet werden. Diese US-Außenpolitik sei das absolute Gegenteil von einer humanitären Mission und diene nur dem Ziel, Russland zu schwächen.

Das wichtigste Gebot sei es aber zu deeskalieren und eine Waffenruhe zu arrangieren, so der US-Präsidentschaftskandidat."

Quelle: RT DE