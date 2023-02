Inmitten des Ukraine-Kriegs: Russland verkauft Waffen auf Rüstungsmesse in Abu Dhabi

Russland bietet auf einer Rüstungsmesse in den Vereinigten Arabischen Emiraten Rüstungsgüter zum Verkauf an. Am Messestand Russlands wurde auf einer Videoleinwand die Stärke der Moskauer Boden-Luft-Raketensysteme gezeigt. Diese kommen auch in der Ukraine zum Einsatz. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russland bot am Montag auf einer alle zwei Jahre stattfindenden Waffenmesse in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Rüstungsgüter zum Verkauf an, die von Kalaschnikow-Sturmgewehren bis zu Raketensystemen reichten – und das trotz der Sanktionen des Westens wegen des Ukraine-Krieges. Die Waffen, die auf der Internationalen Verteidigungsausstellung und -konferenz (The International Defense Exhibition and Conference) in der VAE-Hauptstadt Abu Dhabi zum Verkauf angeboten wurden, sind ein Indiz dafür, wie die VAE versuchen, ihre Verbindungen mit Moskau aufrechtzuerhalten, obwohl der Westen sie zur Reduzierung der Beziehungen mit Russland drängte.



In diesem Jahr war der libysche General Chalifa Haftar, der Befehlshaber der Libyschen Nationalarmee in Ostlibyen zu Gast. Haftar pflegt gute Beziehungen zu Russland.

Der Staatschef der VAE, Scheich Muhammad bin Zayid Al Nahyan, war bei der Eröffnung, die in Anwesenheit seines Bruders, Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan, stattfand, nicht anwesend. Eine russische Zeitschrift auf der Waffenmesse veröffentlichte jedoch eine englische Ausgabe mit Fotos, auf denen Scheich Muhammad lächelt und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einem früheren Besuch in Moskau die Hand schüttelt. Am Messestand Russlands würde auf einer Videoleinwand die Leistungsfähigkeit der Moskauer Boden-Luft-Raketensysteme präsentiert, wie sie derzeit für Angriffe auf Städte in der Ukraine eingesetzt werden, berichtete Associated Press.

Brian Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzkriminalität, war Anfang Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten und sprach eine Warnung an alle Unternehmen und Regierungsstellen vor Ort aus, die Russland bei der Umgehung der US-amerikanischen und europäischen Sanktionen helfen. Die VAE beherbergen Tausende von US-amerikanischen Truppen. "



Quelle: RT DE