Estland würde Friedenstruppen in die Ukraine schicken

Der Generalsekretär des estnischen Außenministeriums, Jonatan Vseviov, hat angekündigt, dass sein Land bereit sei, Truppen in die Ukraine zu entsenden. "Für Estland kann ich sagen, dass wir bereit sind, uns an einer Absicherung eines Waffenstillstands oder Friedens zu beteiligen", sagte der Diplomat der "Welt".

"Wir würden Truppen in die Ukraine schicken und hoffen, dass auch unsere Verbündeten, die über größere Streitkräfte verfügen, so handeln werden."



Vseviov bezieht damit Stellung zu Äußerungen über Sicherheitsgarantien für die von Russland überfallene Ukraine nach dem Gipfel von Washington von Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und dessen europäischen Verbündeten. "Dass wir jetzt offen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine reden, ist allein deswegen schon richtig: Es hat einen Effekt auf die Lage", sagte Vseviov. "Wir müssen unsere Bereitschaft, Truppen zu entsenden, bekräftigen." Estland tue das, so der Este. "Wir müssen nun als Europäer vorangehen. Die Amerikaner werden es nicht mehr für uns erledigen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur