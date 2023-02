In Lettland steht Kiews Drohnenlieferant in Brand

Im lettischen Marupe geriet eine Fabrik des US-Unternehmens Edge Autonomy am Dienstagnachmittag, 7. Februar, in Brand. Wie Medien berichten, stellt die Fabrik unbemannte Luftfahrzeuge her, die unter anderem an das ukrainische Militär geliefert werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Fast fünfzig Feuerwehrleute, neun Löschwagen, drei Rampen und ein Chemiewagen sowie die Feuerwehr des internationalen Flughafens Riga mit einem Tankwagen und Personal sind an den Löscharbeiten beteiligt." Quelle: RT DE