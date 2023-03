NATO-Generalsekretär räumt Übernahme von Artjomowsk durch Russland in den kommenden Tagen ein

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg räumt ein, dass Artjomowsk in den nächsten Tagen unter russische Kontrolle geraten könnte, und ruft erneut dazu auf, die russischen Fähigkeiten nicht zu unterschätzen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im Vorfeld eines Treffens mit den EU-Verteidigungsministern in Stockholm, bei dem es um die Unterstützung Kiews geht, sagte er:

"In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir heftige Kämpfe um und in Artjomowsk erlebt … wir können nicht ausschließen, dass Artjomowsk in den nächsten Tagen fällt. Aber es ist wichtig festzustellen, dass dies nicht unbedingt einen Wendepunkt im Krieg bedeutet, sondern unterstreicht, dass wir Russland nicht unterschätzen dürfen und die Ukraine weiterhin unterstützen müssen."

Artjomowsk liegt in dem von Kiew kontrollierten Teil der DVR nördlich der Großstadt Gorlowka und ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die Versorgung der ukrainischen Truppengruppierung im Donbass."

Quelle: RT DE