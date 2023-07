Im Jahr 2022 wurden einige westliche Waffen, die an die Ukraine geliefert wurden, gestohlen, berichtet CNN unter Berufung auf einen Bericht des Generalinspekteurs des Pentagons. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Dokument, das auf Oktober vergangenen Jahres datiert ist, deckt den Zeitraum von Februar bis September ab. Dem Bericht zufolge stahlen Kriminelle, freiwillige Kämpfer und Waffenhändler einige vom Westen gelieferte Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die für die ukrainischen Truppen bestimmt waren. Die Diebstähle seien aber von den ukrainischen Sonderdiensten aufgedeckt und die Ausrüstung sichergestellt worden.

In dem Dokument wird ein Fall beschrieben, in dem Waffenhändler militärische Ausrüstung von der Kontaktlinie in der Südukraine gestohlen haben, sowie eine Gruppe von Angreifern, die sich als humanitäre Helfer ausgaben und Schutzwesten im Wert von 17.000 US-Dollar stahlen. Im August 2022 identifizierten die ukrainischen Sicherheitsdienste Kämpfer eines Freiwilligenbataillons, die 60 Gewehre und fast tausend Schuss Munition stahlen, "vermutlich zum Verkauf auf dem Schwarzmarkt".

Der Generalinspekteur stellt in seinem Bericht fest, dass große Objekte wie Raketen und Hubschrauber leichter aufzuspüren sind als zum Beispiel Nachtsichtgeräte. Gleichzeitig, so heißt es in dem Dokument, haben die USA Ende Oktober 2022 die Inspektionen in ukrainischen Waffendepots wieder aufgenommen, um "besser verfolgen zu können, wohin die Ausrüstung geliefert wird"."

Quelle: RT DE