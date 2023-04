Pentagon: Ukraine wird russische Truppen in naher Zukunft nicht hinausdrängen können

Die ukrainische Armee wird nicht in der Lage sein, ihr militärisches Ziel, die russischen Truppen zu hinauszudrängen und alle verlorenen Gebiete zurückzugewinnen, in naher Zukunft zu erreichen. Darauf wies General Mark Milley, Vorsitzender des Ausschusses der Stabschefs der US-Streitkräfte, am Freitag in einem Interview mit Defense One hin. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er erklärte: "Ich glaube nicht, dass dies kurzfristig in diesem Jahr möglich ist. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, das zu tun. Ich sage nur, dass es eine sehr schwierige Aufgabe ist." US-Militär: Können keine Langstreckenraketen an die Ukraine liefern Die Vereinigten Staaten verfügen nur über einen kleinen Bestand an Langstreckenraketen, was die Möglichkeit einschränke, solche an die Ukraine zu liefern. Dies erklärte General Mark Milley, Vorsitzender des Ausschusses der Stabschefs der US-Streitkräfte, in einem Online-Interview mit Defense One am Freitag auf die Frage, warum Washington keine ATACMS-Raketen mit einer Reichweite bis zu 300 Kilometer an Kiew übergibt. "Es ist eine politische Entscheidung, und in diesem Sinne würde ich für die Zukunft keine Stellung beziehen. Aber aus militärischer Sicht haben wir nicht genug für den Fall eines Angriffs. Wir müssen sicherstellen, dass wir genug in unseren Arsenalen haben." Milley fügte hinzu, dass die Reichweite nicht unbedingt der entscheidende Faktor auf dem Schlachtfeld sei. Er hob hervor: "Vergleichen Sie zum Beispiel eine Muskete und einen Karabiner. Sie können sechs Schüsse auf verschiedene Ziele abgeben, wenn auch auf eine geringere Entfernung. Es gibt andere Systeme, die diese Aufgabe übernehmen können, wie etwa Drohnen. Auch die Briten haben etwas. Wir denken darüber nach, wie wir sie mit einer größeren Reichweite ausstatten können, aber wir geben im Moment keine derartige Munition ab." Die Ukraine hat die Vereinigten Staaten wiederholt um die Lieferung von ATACMS-Raketen gebeten, was jedoch abgelehnt wurde." Quelle: RT DE