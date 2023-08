In Polen kommt es vermehrt zu Schäden an Autos ukrainischer Flüchtlinge

In Polen ist die mutwillige Verunstaltung von Autos mit ukrainischen Nummernschildern offenbar weitverbreitet, berichtet das Nachrichtenportal Ukraina.ru unter Berufung auf eines der Opfer. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des Portals entfernen Unbekannte etwa ukrainische Nummernschilder von Autos und werfen sie weg, bei vielen Autos werden die Reifen zerstochen und Kratzer an der Karosserie hinterlassen.

In der Regel geschieht dies nachts, so das Medium. Ein Flüchtling aus der Ukraine berichtete beispielsweise, dass an seinem Auto zwei Reifen zerstochen wurden, während es auf einem gebührenpflichtigen bewachten Parkplatz abgestellt war. Dabei sei "der Reifen irreparabel beschädigt" worden."

Quelle: RT DE