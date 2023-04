Kreml: Waffenlieferungen an Kiew bedeuten Seouls indirekte Beteiligung am Konflikt

Der Beginn von Waffenlieferungen aus Südkorea an die Ukraine wird "eine gewisse Phase der Beteiligung" Seouls an dem Konflikt markieren. Dies verkündete Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, am Mittwoch gegenüber Reportern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Mit Blick auf mögliche Waffenlieferungen Seouls an Kiew betonte er: "Natürlich bedeutet der Beginn von Waffenlieferungen indirekt eine gewisse Verwicklung in diesen Konflikt." Wie Peskow feststellte, hat Südkorea in Bezug auf die Lage in der Ukraine eine eher unfreundliche Haltung gegenüber Russland eingenommen. Die Möglichkeit, Kiew militärische Hilfe zukommen zu lassen, sei eine Fortsetzung dieser Linie. Er fügte hinzu: "Das ist im Grunde genommen nichts Neues. Und was die Sanktionen und so weiter angeht, so hat Seoul zu unserem Bedauern eine eher unfreundliche Haltung in dieser ganzen Geschichte eingenommen. Das ist eine Fortsetzung. Natürlich werden mehr und mehr Länder versuchen, sich direkt in diesen Konflikt einzumischen." Quelle: RT DE